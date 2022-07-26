россияне планируют взорвать всю инфраструктуру Мелитополя, если придется оттуда бежать

Оккупанты начинают понимать, что долго удерживать Мелитополь под своим контролем не смогут. Они уже начали готовить план отхода из города, включающий уничтожение инфраструктуры.

Наши героические воины делают все возможное для того, чтобы выгнать российских оккупантов из наших городов и сел. Ресурсы врага благодаря безумно искусным ударам по складам и логистическим узлам иссякают, поэтому до него начало доходить, что долго удерживать свои позиции он не сможет.

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План побега из Мелитополя

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о том, что российские оккупанты уже рассматривают план побега из города. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

Вместе с тем, они продолжают прикрываться мирными жителями и даже угрожать уничтожением города.

Мы поддержим бегство, этот "жест доброй воли", но наши ВСУ знают, что с этим жестом делать. Оккупанты уже вслух угрожают, что если им придется уходить из нашего города, то они подорвут всю инфраструктуру,

– рассказал Федоров.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе россияне собрались проводить так называемый "референдум" и с его помощью аннексировать территории. Всех жителей, которые будут противиться и откажутся участвовать в преступлении, они угрожают принудительно депортировать.

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