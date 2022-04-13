Россияне прикопали танки, чтобы замаскировать их – но тщетно: местные все увидели и сообщили ВСУ

С первого дня войны мирные жители помогают защитникам бороться с русскими оккупантами. Недавно в Запорожье они рассказали бойцам ВСУ, где найти вражеские танки.

Захватчики пытались скрыть свою технику. Однако у них ничего не вышло.

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Жители Запорожья помогают уничтожать технику оккупантов

Представитель Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев рассказал, что на Запорожье увеличивается количество мирных жителей, готовых вести партизанскую войну и помогать силам обороны.

Так, по информации от жителей села Луговое Васильевской общины стало известно, что российские военные прикопали свои танки, чтобы замаскировать их, посреди поселка в балке,

– добавил Арефьев.

Благодаря этой информации украинские защитники точно знают, куда при ближайшем случае целить, чтобы уничтожить захватчиков.

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