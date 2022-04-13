Загарбники намагалися заховати свою техніку. Однак у них нічого не вийшло.

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Жителі Запоріжжя допомагають нищити техніку окупантів

Речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Арєф'єв розповів, що на Запоріжжі збільшується кількість мирних жителів, які готові вести партизанську війну і допомагати силам оборони.

Так, з інформації від жителів села Лугове Василівської громади стало відомо, що російські військові прикопали свої танки, щоб замаскувати їх, посеред селища у балці,

– додав Арєф'єв.

Завдяки цій інформації українські захисники точно знають, куди за найближчої нагоди цілити, аби знищити загарбників.

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