Россияне применили против Украины более 70 ракет и свыше 280 дронов, – Зеленский

Очередной акт террора со стороны России унес жизни мирных людей. Массированная ночная атака на Украину 30 июля в очередной раз продемонстрировала необходимость усиления защиты воздушного пространства.

Ночью Россия нанесла по Украине комбинированный удар по примерно десяти областям. Утром спасатели и медики работают на местах попаданий, а число погибших и раненых может увеличиться. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Президент отреагировал на атаку

Президент Украины сообщил о трагических последствиях ночного российского ракетного удара. По его данным, по состоянию на утро известно о восьми погибших людях и десятках раненых.

Трагические последствия фиксируют в поселке Радушное в Днепропетровской области. Жилой дом там был полностью уничтожен баллистической ракетой. Под завалами погибли родители и трое детей. Спасатели получили в живых еще двоих детей.

В то же время во Львове также продолжаются поисково-спасательные работы на месте попадания в жилую застройку.

В целом, под прицелом врага этой ночью оказались Киевщина, Днепропетровщина, Львовщина, Полтавщина, Харьковщина, Николаевщина, Сумщина, Винницкая, Черкасская и Ивано-Франковская области. По данным Воздушных сил ВСУ, российские войска запустили 74 ракеты, в том числе баллистические, а также 284 беспилотника, значительная часть которых была ударными. Враг прицельно бил по десяткам домов, гражданским предприятиям и объектам критической инфраструктуры.

В условиях, когда ракет для ПВО от партнеров критически не хватает, наши воины делают просто нереальные вещи, демонстрируя очень высокий уровень профессионализма,

– отметил глава государства.

Силам обороны удалось уничтожить 320 вражеских целей. Большое количество крылатых ракет сбили боевая авиация и мобильные огневые группы.

Этот акт террора, по словам Зеленского, еще раз доказывает, что защита от российской ракетной угрозы – важнейшая задача, которая не может лежать исключительно на плечах одной страны.

Все партнёры знают, как и чем могут помочь. Несвоевременность помощи, задержки в поставках антибаллистических ракет – это именно такие разрушения, именно такие жертвы, которые, к сожалению, сегодня,

– резюмировал президент.

Напомним, в основном агрессор ночью запускал свои воздушные цели по Киевской и Львовской областях. Взрывы раздавались и в других городах. Военные зафиксировали попадание 11 ракет и 17 ударных БПЛА на 20 локациях.