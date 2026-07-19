Не жалеют ресурсов, – военный раскрыл странную новую тактику дроновых атак россиян

Украинские войска продолжают сопротивляться врагу, и это вынуждает его постоянно менять свою тактику. В частности, в Харьковской области россияне пытаются внедрить новую тактику.

Об этом 24 Каналу рассказал инспектор пограничной комендатуры "Шквал" Артем Дрозд, отметив, что за последние полгода оккупанты в Харьковской области усилили воздушную составляющую. Речь идет о повышенной интенсивности вражеских ударов с воздуха и увеличении количества разведывательных дронов и кассетных бомб.

Как действуют россияне в воздухе?

Дрозд отметил, что враг заминирует логистические пути украинских сил, а российские дроны стараются залетать все глубже в тыл, чтобы выявлять там цели.

"Уже давно не секрет, что россияне хотят изолировать район боевых действий с распределением зон поражения. Часть вражеских расчетов беспилотных систем работает именно на передовых позициях. Часть – на расстоянии от 5 до 20 километров от линии боевого столкновения, а остальные – более чем в 20 километрах вглубь украинской территории", – подчеркнул инспектор пограничной комендатуры "Шквал".

Оккупанты изменили тактику применения дронов: смотрите видео

Он пояснил, почему, например, у вражеского пилота есть задача поражать транспорт на дороге примерно в 40 километрах от линии фронта, от "серой зоны". И он не станет спасать свою пехоту, даже если увидит, что украинские военные разбивают ее позиции, а полетит поражать нашу логистику, выявлять, где проходят наши транспортные артерии. Соответственно, от этих действий страдают и мирные жители.

Сейчас противник не жалеет ресурсов на развитие своих отдельных подразделений в направлении БПЛА. Также он активно увеличивает количество этих подразделений. Поэтому предстоит еще много работы. Наши расчеты зенитных перехватчиков – это наша особая гордость,

– отметил Артем Дрозд.

Например, по его словам, когда едешь на задание на транспорте и нужно пересечь открытый участок. Улавливаешь детектором вражеский дрон, который видит твою машину, уже готовишь оружие, чтобы выбежать на контакт. И тут слышишь короткий звук еще одного дрона и небольшой взрыв в воздухе

Он отметил, почему именно украинские операторы дронов сбивают вражеский "крылатый мусор" десятками и сотнями – на миллионы долларов и на сотни спасенных жизней, как защитников, так и гражданских лиц.

К слову, враг также меняет тактику использования ударных "Шахедов". Внештатный советник Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов подчеркнул, что вместо массированных атак оккупанты все чаще применяют единичные беспилотники в режиме ручного управления. Например, россияне снижают высоту полета "Шахеда" до 22 метров и таким образом противник пытается избежать обнаружения БПЛА радиолокационными станциями или перехватчиками украинских сил.