Про це 24 Каналу розповів інспектор прикордонної комендатури "Шквал" Артем Дрозд, наголосивши, що впродовж пів року окупанти у Харківській області посилили повітряну складову. Йдеться про підвищену інтенсивність ворожих ударів з повітря та збільшення кількості дронів-розвідників та КАБів.

Як діють росіяни у повітрі?

Дрозд зауважив, що ворог заміновує логістичні шляхи українських сил, а російські дрони стараються залітати дедалі глибше у тил, щоб вишуковувати там цілі.

"Вже давно не секрет, що росіяни хочуть ізолювати район бойових дій з розподілом зон ураження. Частина ворожих розрахунків безпілотних систем працює саме на передніх позиціях. Частина – на глибині від 5 до 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення, а решта – понад 20 кілометрів вглиб української території", – підкреслив інспектор прикордонної комендатури "Шквал".

Окупанти змінили тактику застосування дронів: дивіться відео

Він пояснив, що, наприклад, ворожий пілот має завдання бити транспорт на дорозі приблизно за 40 кілометрів від лінії фронту, від сірої зони. І він не рятуватиме свою піхоту, якщо навіть побачить, що українські військові розбирають її позиції, а полетить вражати нашу логістику, вишуковувати, де проходять наші транспортні артерії. Відповідно, від цих дій страждають і цивільні.

Наразі противник не шкодує ресурсів для розвитку своїх окремих формувань по напрямку БпЛА. Також він активно збільшує кількість цих формувань. Тож є ще багато роботи. Наші розрахунки зенітних перехоплювачів – це наша окрема гордість,

– зазначив Артем Дрозд.

Наприклад, за його словами, коли рухаєшся на завдання на транспорті і треба переїхати відкриту ділянку. Ловиш детектором ворожий дрон, який бачить твою машину, уже готуєш зброю, щоб вибігати на контакт. Аж тут чуєш короткий звук ще одного дрона та невеликий вибух у повітрі

Він зауважив, що це українські оператори дронів збивають вороже крилате сміття десятками і сотнями – на мільйони доларів і на сотні врятованих життів, як оборонців, так і цивільних.

До слова, ворог також змінює тактику використання ударних "Шахедів". Позаштатний радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов наголосив, що замість масованих атак окупанти дедалі частіше застосовують поодинокі безпілотники в режимі ручного керування. Наприклад, росіяни знижують політ "Шахеда" до висоти 22 метрів і у такий спосіб намагаються уникнути виявлення БпЛА радіолокаційними станціями чи перехоплювачами українських сил.