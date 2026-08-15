Об этом 24 Каналу рассказал начальник управления ББпС Fatum 60 ОМБр 3 АК, старший лейтенант Илья Краш, отметив, что происходит в зоне ответственности его подразделения. Он отметил, используют ли россияне для продвижения механизированные колонны.

Какую тактику используют оккупанты в последний год?

Краш отметил, что в зоне ответственности 60 ОМБр враг использует тактику небольших пехотных групп, когда по двое-трое оккупантов пытаются продвигаться с последующей инфильтрацией и проникновением в боевые порядки.

Такую тактику враг применяет уже 7–8 месяцев, возможно, год. Поэтому у нас есть определенный комплекс контрмер для этого. И противнику никоим образом не удается прорвать наши боевые порядки. 60-я бригада, все ее пехотные подразделения довольно прочно стоят на своих рубежах и не сдают позиции,

– подчеркнул начальник управления ББпС "Fatum".

Поэтому сейчас россияне используют, по его словам, два основных компонента своего продвижения на запад: тактику инфильтрации небольших пехотных групп и активизацию действий их БПЛА. Однако все, что касается механизированных штурмов или штурмов с привлечением любой другой техники, – уже нейтрализовано по всей полосе 3-го армейского корпуса.

Последний механизированный натиск был в марте 2026 года по всей полосе корпуса. Однако он был успешно отбит. И после этого враг, как отметил он, не задействовал технику для штурмовых действий.

В целом мы работаем над тем, чтобы логистика противника была максимально затруднена. И ближе, чем на 10–15 километров от линии боевого столкновения, противник технику почти не задействует – только для подвоза снабжения. Украинские силы активно работают над тем, чтобы этого не происходило,

– отметил Илья Краш.

Кроме того, из-за активного использования Силами обороны беспилотных систем механизированное наступление противника, по мнению начальника управления ББпС Fatum, даже в 100% случаев не будет иметь никакого успеха.

Военный рассказал, как россияне пытаются продвигаться: смотрите видео

"Дроны вносят свои коррективы в эту войну. И сейчас на нашем направлении врагу, чтобы провести механизированный штурм, нужно преодолеть десятки километров только до линии боевого столкновения. А мы сейчас с точки зрения беспилотной компоненты работаем над тем, чтобы вражеская техника не появлялась даже на стоянках в 20–30 километрах от линии боевого столкновения", – подчеркнул он.

Краш добавил, что только при стечении определенных обстоятельств оккупантам можно рассчитывать на что-то, даже в плохую погоду. Украинские силы располагают комплексом контрмер для того, чтобы и в плохую погоду нивелировать и срывать российские механизированные штурмы.

Напомним, что по данным Института изучения войны, 13 и 14 августа россияне провели ограниченные наступательные действия к северо-востоку от Боровой, в тактическом районе Константиновка-Дружковка, на Славянском, Добропольском, Покровском и Новопавловском направлениях. При этом продвижение оккупантов не увенчалось успехом.