Про це 24 Каналу розповів начальник управління ББпС Fatum 60 ОМБр 3 АК, старший лейтенант Ілля Краш, наголосивши, що відбувається у смузі відповідальності його підрозділу. Він зазначив, чи використовують росіяни для просування механізовані колони.

Яку тактику використовують окупанти останній рік?

Краш відзначив, що у смузі відповідальності 60 ОМБр ворог використовує тактику малих піхотних груп, коли намагаються просуватися по двоє – троє окупантів з подальшою інфільтрацією і проходом у бойові порядки.

Таку тактику ворог застосовує вже 7 – 8 місяців, можливо, рік. Тому у нас є певний комплекс контрдій для цього. І противнику жодним чином не вдається проломити наші бойові порядки. 60 бригада, всі її піхотні підрозділи доволі міцно стоять на своїх рубежах і не здають позиції,

– підкреслив начальник управління ББпС Fatum.

Тому наразі росіяни використовують, за його словами, дві основні компоненти свого руху на захід: тактику інфільтрації малих піхотних груп і інтенсифікацію дії їхніх БпЛА. Проте все, що стосується механізованих штурмів або штурмів із залученням будь-якої іншої техніки, – вже нівельовано у всій смузі 3 армійського корпусу.

Останній механізований накат був у березні 2026 року по всій смузі корпусу. Однак він був успішно відбитий. І після цього ворог, як зауважив він, не залучав техніку для штурмових дій.

Загалом працюємо над тим, щоб логістика ворога була якомога сильніше ускладнена. І ближче, ніж за 10 – 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення противник техніку майже не залучає – лише для підвозу забезпечення. Українські сили активно працюють над тим, щоб цього не відбувалось,

– відзначив Ілля Краш.

Також через активне використання Силами оборони безпілотних систем механізований наступ ворога, на думку начальника управління ББпС Fatum, навіть у 100% випадків не матиме жодного успіху.

Військовий розповів, як росіяни намагаються просуватися: дивіться відео

"Дрони вносять свої корективи в цю війну. І зараз на нашому напрямку ворогу, щоб зробити механізований штурм, треба подолати десятки кілометрів тільки до лінії бойового зіткнення. А ми нині з погляду безпілотної компоненти працюємо над тим, щоб ворожа техніка не з’являлась навіть на стоянках за 20 – 30 кілометрів від лінії бойового зіткнення", – підкреслив він.

Краш додав, що тільки при збігу певних обставин окупантам можна розраховувати на щось, навіть у погану погоду. Українські сили мають комплекс контрмір для того, щоб і у погану погоду нівелювати і руйнувати російські механізовані штурми.

Нагадаємо, що за даними Інституту вивчення війни, 13 та 14 серпня росіяни здійснили обмежені наступальні дії на північний схід від Борової, в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка, на Слов'янському, Добропільському, Покровському та Новопавлівському напрямках. Водночас просування окупантів не мали успіхів.