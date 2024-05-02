Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что россияне будут менять тактику на некоторых направлениях из-за того, что отошли от основных рубежей. Он объяснил, что для россиян направление вдоль железной дороги от Авдеевки в сторону Очеретино уже опасен.

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Какие планы у россиян

Украинские Силы обороны могут нанести удар оккупантам с флангов, поэтому враг будет укреплять их и искать новую тактику.

С юга на Торецк точно не будут двигаться, лучший для них (россиян – 24 Канал) вариант переместиться дальше от Очеретино к трассе, которая ведет из Покровска на Константиновку. Они могут попытаться перерезать эту трассу, ведь это позволит двигаться вперед,

– высказался Свитан.

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Он считает, что сейчас российским военным очень важно захватить Часов Яр. Пока Украина удерживает высоты этого города – россияне не смогут двигаться в сторону Константиновки, что является их основной задачей.

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