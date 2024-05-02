Полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що росіяни будуть змінювати тактику на деяких напрямках через те, що відійшли від основних рубежів. Він пояснив, що для росіян напрямок вздовж залізниці від Авдіївки в сторону Очеретиного вже небезпечний.
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Які плани у росіян
Українські Сили оборони можуть завдати удару окупантам з флангів, тому ворог укріплюватиме їх та шукатиме нову тактику.
З півдня на Торецьк точно не будуть рухатись, найкращий для них (росіян – 24 Канал) варіант переміститись дальше від Очеретиного до траси, яка веде з Покровська на Костянтинівку. Вони можуть спробувати перерізати цю трасу, адже це дозволить рухатись уперед,
– висловився Світан.
Оборона Часового Яру: дивіться на карті
Він вважає, що зараз російським військовим дуже важливо захопити Часів Яр. Поки Україна утримує висоти цього міста – росіяни не зможуть рухатись у сторону Костянтинівки, що є їхнім основним завданням.
Ситуація на фронті: останні новини
- Російські окупанти планують і активно готуються до нового наступу. Ворог обирає між кількома тактичними напрямками під Авдіївкою. У американському Інституті вивчення війни зазначають, що противник має можливість обирати напрямок наступальних дій, зважаючи на свої військові потужності.
- Російські війська уповільнили просування на фронті. Ймовірно, окупанти готуються до наступу в районі Торецька на Донеччині. Росіяни можуть вирішити наступати на північ від Авдіївки в напрямку Торецька, щоб посилити операції поблизу Часового Яру. Це вимагатиме від російських військ проведення тактичної паузи для зосередження сил для наступу.
- Повномасштабне вторгнення російських окупантів в Україну триває 799 днів. Противник намагається наступати та активно атакує. Ситуація на фронті у Донецькій області серйозно змінилася – російським військам вдалось просунутись біля низки населених пунктів.