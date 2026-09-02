Корреспондент 24 Канала из Запорожья рассказал, что воздушный террор российских беспилотников против мирного украинского населения в регионе не прекращается ни на мгновение. Оккупанты целенаправленно охотятся за гражданскими автомобилями, транспортом волонтеров и спецтехникой спасателей.

Как дрон поразил грузовик на оживленном перекрестке?

Корреспондент сообщил, что вражеский дрон поразил крупногабаритную фуру в микрорайоне "Космический" в Запорожье. Участок дороги был защищен противодроновыми сетками, однако это не помешало БПЛА поразить цель.

1 сентября российский дрон на оживленном перекрестке попал в грузовик. Люди помогли водителю отцепить тягач от сгоревшего прицепа. Кстати, этот перекресток оборудован сетками против дронов, но дрон смог пролезть под эту сетку и поразить грузовик. К счастью, обошлось без пострадавших,

– рассказал журналист.

Более трагические последствия, по его словам, имел вражеский удар по гражданскому автомобилю в поселке Кушугум. В результате попадания беспилотника погибли 73-летний мужчина и 47-летняя женщина, а 38-летний местный житель получил ранения.

Россияне нанесли удар по гражданскому грузовику в Запорожье: смотрите видео

Также захватчики провели атаку против автомобиля волонтеров, которые эвакуировали мирных жителей, и пожарной машины, направлявшейся на вызов.

Россияне нанесли удар по спасателям, которые на пожарной машине ехали на вызов в Запорожский район – именно в поселок Кушугум. Автомобиль поврежден, четверо спасателей ранены, – подчеркнул корреспондент.

Он добавил, что из-за атаки и ее последствий спасатели не смогли приступить к тушению пожара, на который их вызвали.