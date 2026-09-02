Кореспондент 24 Каналу із Запоріжжя розповів, що повітряний терор російських безпілотників проти мирного українського населення в регіоні не припиняється ні на мить. Окупанти свідомо полюють на цивільні автівки, транспорт волонтерів та спецтехніку рятувальників.

Як дрон вдарив по вантажівці на жвавому перехресті?

Кореспондент повідомив, що ворожий дрон вдарив по великогабаритній фурі у Космічному мікрорайоні Запоріжжя. Ділянка дороги була захищена протидроновими сітками, проте це не завадило БпЛА вразити ціль.

Російський дрон 1 вересня на жвавому перехресті поцілив у вантажівку. Люди допомогли водієві відчепити тягач від причепу, який згорів. До речі, це перехрестя оснащено протидроновими сітками, але дрон зміг пролізти під цю сітку і вразити вантажівку. На щастя, обійшлося без постраждалих,

– розповів журналіст.

Трагічніші наслідки, за його словами, мав ворожий удар по цивільній автівці в селищі Кушугум. Внаслідок влучання безпілотника загинули 73-річний чоловік та 47-річна жінка, а 38-річний місцевий мешканець отримав поранення.

Росіяни вдарили по цивільній вантажівці у Запоріжжі: дивіться відео

Також загарбники атакували автомобіль волонтерів, які евакуйовували цивільних, та пожежну машину, що прямувала на виклик.

Росіяни вдарили по рятувальниках, які пожежною машиною їхали на виклик у Запорізький район – саме у селище Кушугум. Автомобіль пошкоджений, четверо рятувальників поранені, – наголосив кореспондент.

Він додав, що через атаку і її наслідки рятувальники не змогли приступити до гасіння пожежі, куди їх викликали.