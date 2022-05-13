Россияне продолжают использовать авиабазу возле Мелитополя: спутниковые снимки

Россия пытается активно использовать авиацию в войне против Украины. Но если стратегические бомбардировщики могут базироваться на территории самой России, то вертолеты ей приходится держать на захваченных аэродромах.

Аэродром близ оккупированного Мелитополя стал одним из таких, где оккупанты решили скопить свою военную технику. Это подтверждают спутниковые снимки из BlackSky. Если еще 7 мая там был только один российский военный вертолет, то 12 мая там зафиксировали не менее семи вертолетов врага.

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Этот аэродром имеет стратегическое значение для русских оккупантов. Ведь Мелитополь расположен между Мариуполем, за который до сих пор продолжаются бои на заводе "Азовсталь" и находящемся под российской оккупацией Херсоном. Также оттуда можно производить вылеты на Донбасс.



Аэродром в Мелитополе с военной техникой врага 12 мая / Фото BlackSky

Новая Чернобаевка

По всей вероятности, в Мелитополь россияне перебросили ту авиацию, которая уцелела после ударов по Чернобаевке. Ранее они оккупировали этот аэродром вблизи Херсона. Но он находился под постоянным обстрелом со стороны украинских войск, начиная с марта.

После каждого удара украинских военных по этому аэродрому россияне доставляли туда новую технику. И она тоже попадала под обстрелы со стороны украинцев. Следовательно, потери оккупантов там насчитывают десятки вертолетов и живой силы. Поэтому оккупанты покинули аэродром в Чернобаевке, отойдя подальше от линии фронта.

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При этом даже в Мелитополе российская авиация не может чувствовать себя в безопасности. Ведь украинская армия получает все новые виды вооружения, в том числе и дальнобойную артиллерию. С ней будет гораздо проще накрывать российскую авиацию в местах ее скопления на земле.

Потери российской авиации

Российские пропагандисты уже в первые часы войны против Украины заявляли, что украинская военная авиация и силы противовоздушной обороны почти полностью уничтожены. Это должно привести к полному господству российских самолетов и вертолетов в воздухе. И это должно ускорить наступление русских войск. Но уже традиционно это оказалось полной ложью. И российские самолеты и вертолеты стали один за другим падать в небе Украины.

По состоянию на 13 мая количество сбитых российских самолетов – 199. А вот военных вертолетов в российской армии за это время стало на 162 меньше.

Значительные потери авиации привели к тому, что в Москве во время парада на 9 мая уже не было традиционного авиашоу. Отказались от него и во многих других русских городах.