Россияне "обнуляют" личный состав в мясных штурмах в Херсонской области, –"Атеш"

Командование 80 ОМСБр российской оккупационной армии "обнуляет" личный состав в так называемых мясных штурмах на островах Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на военное партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш".

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Российские войска продолжают "мясные штурмы"

С координатором движения связались российские военнослужащие из 80 арктической бригады, которые сообщили, что командование продолжает отдавать бессмысленные приказы, пытаясь закрепиться на островах Днепра в Херсонской области любой ценой, не жалея личного состава.

Однако недавние штурмы оккупационной армии снова закончились провалом.

По сообщениям наших людей из 3 батальона 80 бригады, потери при последних штурмах в районе острова Голубов Лиман составляли 26 – "200" и более 20 – "300",

– отметили в подполье.

В "Атеш" подчеркнули, что такие действия российского командования доводят солдат до отчаяния. Массовое нежелание выполнять приказы растет с каждым днем, в штурмы отправляют неподготовленный личный состав, лишенный необходимой подготовки и поддержки, погибших не вывозят, а раненым не оказывают своевременной помощи.

Все это усиливает панику среди оккупантов, и, как следствие, их моральный дух стремительно падает.

К слову, ранее агенты "Атеш" также сообщали, что после серьезных потерь на Херсонщине вражеское командование принимает срочные меры по усилению обороны. В частности теперь россияне начали перебрасывать технику из оккупированного Крыма.