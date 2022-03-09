Россияне продолжают подготовку наступления на Сумы

Как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины, враг сосредотачивает армейскую авиацию для обеспечения действий воздушного десанта. Однако часть российской армии удалось остановить.

Сообщается, что вражеские войска сосредоточивают военную авиацию самолетов, чтобы продлить наступление на Сумы.

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Что известно о планах оккупантов

Продолжается подготовка к наступлению на Сумы. Враг сосредоточивает армейскую авиацию для обеспечения действий воздушного десанта,

– пишут в Генштабе ВСУ,

Также в своде, предоставленном 9 марта, Генштаб сообщает, что в Южнобужском операционном районе российские оккупанты удерживают рубеж от города Херсон до Каховки. Несмотря на это, отдельные подразделения из состава 49-й общевойсковой армии Южного военного округа были остановлены северо-восточнее города Николаева вдоль реки Ингул.

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