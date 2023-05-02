Об этом в эфире 24 Канала сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский. Он добавил, что враг может активизировать ракетные атаки, но не в таких масштабах, как это было раньше.

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Россияне не остановятся

Вести войну с нулевым запасом ракет для оккупантов не впервые, отметил Киричевский. Об этом свидетельствует история кремлевских войн в Афганистане, Чечне и Сирии, где, в частности, россияне в одно время отстреляли свой полуторагодичный запас.

"Даже если сейчас у них осталось несколько сотен ракет, я бы не советовал ждать окончания их "кампании" ракетных ударов. Судя по последнему обстрелу, они подняли в воздух 11 стратегических бомбардировщиков и можно было ожидать более 100 ракет, а выпустили всего 18. Но они это сделали", – сказал эксперт.

Киричевский подчеркнул, в данном случае уже говорится о террористических обстрелах, составляющих военное преступление.

Это логика преступника – преступник решил сделать это каким-то определенным запасом ракет, он сделал и когда именно – непонятно,

– объяснил спикер.

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Эффективная для пропаганды тактика

Вместе с ракетами россияне используют дроны, чтобы ослабить украинскую ПВО. Эту условную тактику можно оценивать на эффективность с разных сторон, отметил эксперт. Например, для врага она может быть действительно эффективной, если задача – отстрелять определенное количество ракет и безразлично сколько из них долетит в цель.

"Когда они заявляют, что "все цели поражены" – себе они не врут. В нашем понимании эффективная комбинированная тактика, когда россияне могут отстрелять несколько волн, параллельно дронами-камикадзе и крылатыми ракетами", – пояснил он.

Киричевский отметил работу украинской ПВО, которая держит свой золотой стандарт в 85% сбитых целей во время атак. Поэтому надеяться, что оккупанты прекратят свои террористические действия не стоит.

"Они не могут взять и остановиться. Мелкие антропометрические существа вряд ли могут позволить себе придумать что-то другое, чем ракетный террор. Даже если часть ракет не долетит, а где-то упадет, как это было в Павлограде. Там российская пропаганда заявила о "нарушениях" работы военно-промышленного комплекса Украины", – добавил Иван Киричевский.

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