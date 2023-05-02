Про це в ефірі 24 Каналу сказав експерт Defense Express Іван Киричевський. Він додав, що ворог може активізувати ракетні атаки, утім не в таких масштабах, як це було раніше.

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Росіяни не зупиняться

Вести війну з нульовим запасом ракет для окупантів не вперше, відзначив Киричевський. Про це свідчить історія кремлівських війн у Афганістані, Чечні та Сирії, де, зокрема, росіяни у свій час відстріляли свій півторарічний запас.

"Навіть якщо зараз у них залишилося декілька сотень ракет, я б не радив чекати закінчення їхньої "кампанії" ракетних ударів. Бо судячи з останнього обстрілу, вони підняли в повітря 11 стратегічних бомбардувальників і можна було очікувати понад 100 ракет, а випустили усього 18. Але вони це зробили", – сказав експерт.

Киричевський підкреслив, в даному випадку вже мовиться про терористичні обстріли, що складають воєнний злочин.

Це логіка злочинця – злочинець вирішив зробити це якимось певним запасом ракет, він зробив і коли саме – незрозуміло,

– пояснив спікер.

Іван Киричевський про тактику росіян: дивитись відео

Ефективна для пропаганди тактика

Разом з ракетами росіяни використовують дрони, аби виснажити українську ППО. Цю умовну тактику можна оцінювати на ефективність з різних сторін, відзначив експерт. Наприклад, для ворога вона може бути дійсно ефективною, якщо мета – відстріляти певну кількість ракет і байдуже скільки з них долетить в ціль.

"Коли вони заявляють, що "всє целі поражени" – собі вони не брешуть. В нашому розумінні ефективна комбінована тактика, коли росіяни можуть відстріляти декілька хвиль, паралельно дронами-камікадзе та крилатими ракетами", – пояснив він.

Киричевський відзначив роботу української ППО, яка тримає свій золотий стандарт у 85% збитих цілей під час атак. Тому сподіватися, що окупанти припинять свої терористичні дії не варто.

"Вони не можуть взяти та зупинитися. Дрібні антропометричні істоти навряд чи можуть дозволити собі вигадати щось інше, аніж ракетний терор. Навіть, якщо частина ракет не долетить, а десь впаде, як це було у Павлограді. Там російська пропаганда заявила про "порушення" роботи військово-промислового комплексу України", – додав Іван Киричевський.

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