Під ранок 28 квітня росіяни здійснили чергову масовану ракетну атаку. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку в Умані. Внаслідок обстрілу загинуло 23 людини, серед яких – 6 дітей. Командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук опублікував фото штурмовика Су-25, який вже зарядили на помсту.

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Ракети помсти за дітей Умані

Олещук у мережі опублікував світлини з озброєним штурмовиком Су-25. Особливість полягає у тому, що ракетами помсти стали американські Zuni. США анонсували їх передачу в січні 2023 року. Американські ракети мають у декілька разів більшу дальність, ніж радянські С-8, що суттєво підвищує можливості української штурмової авіації.

Горіть у пеклі, нелюди!

– підписав світлину штурмовика Олещук.



Штурмовик Су-25, заряджений на помсту / Фото Миколи Олещука

У Повітряних "ракети помсти" також підписали. На опублікованих у мережі світлинах видно, що одна з них – "за діточок Умані та уманчан", а інша – за російські злочини.

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