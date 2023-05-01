Под утро 28 апреля россияне совершили очередную массированную ракетную атаку. Одна из ракет попала в многоэтажку в Умани. В результате обстрела погибли 23 человека, среди которых – 6 детей. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук опубликовал фото штурмовика Су-25, который уже зарядили на месть.

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Ракеты мести за детей Умани

Олещук в сети опубликовал фотографии с вооруженным штурмовиком Су-25. Особенность состоит в том, что ракетами мести стали американские Zuni. США анонсировали их передачу в январе 2023 года. Американские ракеты обладают в несколько раз большей дальностью, чем советские С-8, что существенно повышает возможности украинской штурмовой авиации.

Горите в аду, изверги!

– подписал фотографию штурмовика Олещук.



Штурмовик Су-25, заряженный на месть / Фото Николая Олещука

В Воздушных "ракеты мести" также подписали. На опубликованных в сети фотографиях видно, что одна из них – "за детишек Умани и жителей Умани", а другая – за российские преступления.

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