Россияне продолжают вести массовые обстрелы Донбасса: погибли 7 гражданских, среди них – ребенок
В течение последних суток широких наступательных действий со стороны россиян в Донецкой области не было. Однако обстрелы по всей линии столкновения продолжаются, есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения.
О текущей ситуации в Донецкой области 24 канал сообщает со ссылкой на сводку областной военной администрации для Офиса Президента.
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Россияне продолжают вести массовые обстрелы Донбасса
В Донецкой области широких наступательных действий со стороны противника не происходило, а обстрелы по всей линии столкновения продолжаются,
– сообщили в ОВА.
За сутки погибли 7 мирных жителей, среди которых один ребенок. Кроме того, еще 22 гражданских получили ранения, в том числе 4 детей.
Самые сильные обстрелы и разрушения зафиксировали в:
- Авдеевке,
- Марьинке,
- Красногоровке,
- Угледаре.
По Марьинке 1 апреля прошел штурм пехоты, украинские защитники отбивают атаки. Кроме того, утром враг обстрелял и окрестности Новолуганского.
Что касается ситуации в Мариуполе, то там без изменений. Город заблокирован, но борется. За время блокады ни один гуманитарный груз в Мариуполь не вошел – россияне не пускают.
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