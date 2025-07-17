Кризис обороны в ВСУ: россияне имеют успехи на важном направлении фронта

Продолжаются ожесточенные бои по всему периметру вклинивания противника в приграничной полосе Сумской области. Российское командование стремится не допустить своих подразделений в западной части буферной зоны и одновременно хочет расширить ее в центральной и восточной частях.

Как развивается наступление врага на Сумщине?

В течение последних двух суток ситуация кардинально не изменилась. Об этом пишет Константин Машовец, информирует 24 Канал.

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В районе Кондратовки, судя по всему, противнику все же придется оставить свои позиции и отступить в северном и северо-восточном направлениях. Поскольку подразделения ВСУ, вероятно, уже контролируют большую часть населенного пункта и дальнейшие попытки россиян удержать позиции к югу от него приведут к их поражению.

В районе Алексеевки оккупанты фактически также охвачены с флангов. Однако они продолжают пытаться не только держать под своим контролем само село, но и время от времени даже атаковать.

На участке Кондратовка – Алексеевка действуют подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты, до батальона 200-й отдельной мотострелковой бригады, 30-го и 1443-го мотострелковых полков. В течение предыдущих недель эти силы и средства противника понесли значительные потери в живой силе и, по сути, потеряли способность к эффективным атакующим/штурмовым действиям.

В свою очередь, ВСУ в результате успешных контратакующих действий удалось поставить россиян в очень сложную ситуацию. Сейчас Силы обороны Украины имеют два достаточно глубоких в тактическом смысле вклинения в направлении Варачино – Новониколаевка и на восток от Алексеевки. С объективной точки зрения это угрожает противнику окружением на этом участке.

Однако нельзя сказать, что российское командование этого не понимает и не предпринимает никаких действий в связи с этим. Подразделения 11-й и 83-й отдельных десантно-штурмовых бригад противника, действующих в направлении Яблоновка – Варачино, упорно пытаются зайти в тыл наших подразделений, которые прорвались на Новониколаевку и восток от Алексеевки.

Пока противнику не удалось добиться отхода наших подразделений и восстановления положения на этом участке. Однако он не оставляет своих попыток.

В свою очередь, в направлении, так сказать "главного удара" противника, в полосе наступления его 76-й десантно-штурмовой дивизии, действующей в составе всех трех ее штатных полков (104-го, 234-го и 237-го), усиленных отдельными подразделениями из состава 810-й ОБрМП и 106-й ПДД – между рекой Снагисть и направлением Локня – хутор Садки, продолжаются ожесточенные бои за село Юнаковка. Противник стремится полностью захватить село и продвинуться на юг. В течение последних двух суток врагу не удалось достичь значительных результатов в этом деле (он продвинулся в пределах Юнаковки от 100 до 150 метров).

Россияне собрались снова оккупировать Харьковщину?

Силы противника из состава Волчанской группы войск атаковали в пределах города Волчанск, а также на Великобурлукском направлении, в частности:

штурмовые подразделения 128-й ОМСБр противника снова пытались продвинуться в пределах Волчанского маслозавода, но безуспешно;

в направлении Меловое – Амбарное россияне, используя штурмовые группы из состава 45-й отдельной бригады специального назначения, а также 23-го сводного стрелкового батальона, пытались прорваться к селу Амбарное. Правда, в реальности им удалось продвинуться лишь на 200 метров в его сторону;

в направлении пограничного села Бологовка с территории России пыталось прорваться в Украину неустановленное подразделение противника, однако успеха не имело.

Очевидно, что командование группировки войск противника "Север" серьезно настроено снова оккупировать восточную часть Харьковской области (в направлении Великого Бурлука), освобожденную ВСУ осенью 2022 года. Об этом свидетельствует четко синхронизированная активизация российских войск на Волчанском, Великобурлукском и Купянском направлениях.

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Сейчас говорить о том, что это одно из основных направлений на все лето, по крайней мере в оперативном смысле, рано. Силы и средства россиян, действующие с плацдарма на Осколе в направлении Большого Бурлука, по-прежнему, сосредотачивают свои основные силы в направлении все же Купянска, а не Большого Бурлука.

В свою очередь, силы и средства противника, которые вторглись в приграничье Харьковской области в районе Мелового, а также те, что пытаются сделать то же самое в направлении Бологовки, являются достаточно ограниченными по масштабам.

Что происходит на Северском направлении?

Третья ЗВА противника продолжает попытки проведения так называемого "ползучего наступления" с целью выхода на ближние подступы к Северску с востока и северо-востока. Однако бывшим "луганским милиционерам" делать это довольно непросто. Приходится вести упорные бои на довольно широком фронте к югу от Северского Донца, отбивая при этом регулярные контратаки ВСУ и порой немного отступая.

Подразделениям 6-й и 127-й ОМСБр врага, несмотря на упорные попытки занять Григоровку (так, оказывается, противник до сих пор ее и не взял, хотя заявлял обратное), а также наступать в направлении Верхнекаменское – Северск, к югу от дороги Северск – Лисичанск, пока, не удается достичь желаемого.

Более того, к югу от Григорьевки ВСУ контратаковали и выбили противника из нескольких посадок, а также продолжают удерживать значительный участок местности вдоль южного берега Северского Донца, от Григорьевки до окрестностей Белогоровки. К тому же россияне довольно неуверенно удерживают Верхнекаменское, которое недавно захватили.

Очевидно, в штабе 3-й ЗВА противника решили, что пришло время "Северск наш" (ну, или "почти наш"), поскольку вместе с ползучим наступлением по рубежу Белогоровка – Верхнекаменское активировали и 123-ю ОМСБр этой армии в направлении Берестово – Выемка. Однако пока что не очень успешно для нее.

Достигают ли россияне успеха на Новопавловском направлении?

На Новопавловском направлении продолжает развиваться кризис обороны ВСУ. В течение двух суток войска противника заняли территорию общей площадью 9 квадратных километров, кое-где вклинившись в оборону ВСУ более чем на 3 километра.

В направлении Поддубное – Искра, прямо по трассе N15 (Запорожье – Донецк), российские подразделения 36-й ОМСБр продвинулись сразу на 3,5 километра.

К западу от села Мирное штурмовые подразделения 37-й ОМСБр противника заняли значительный участок местности, продвинувшись на 2,5 километра в сторону Александрограда.

114-й МСП из состава 127-й МСД 5-й ЗВА продолжает успешно наступать к северу от села Шевченко (продвинулся на 1,5 километра) и ведет ожесточенные бои за взятие села Воскресенка.

143-й МСП этой же дивизии также наступает на север от села Зеленое Поле, хотя и не так успешно, как 114-й МСП.

Так что, если ситуация на этом направлении в ближайшее время кардинально не изменится, противник таки сможет выйти к рекам Волчья и Соленая (административная граница с Днепропетровской областью) на достаточно широком фронте – от Александрограда до Новопавловки.