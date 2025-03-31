Врагу удалось продвинуться: что изменилось на фронте

На Купянском направлении россияне продолжают свои попытки получить оперативный плацдарм к северу от города. Пока что выходит на силу.

Малоэффективные действия врага на Купянском направлении

Противнику удалось "нафорсировать" аж четыре тактических плацдарма через реку Оскол силами 69-й мотострелковой дивизии, а также рядом приданных частей и подразделений, однако существенно развить свой успех все равно не удалось. Об этом заявил Константин Машовец, информирует 24 Канал.

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В этом смысле россияне пытаются обойти населенный пункт Каменка с северо-востока и юго-запада, имея в этом районе соответствующие тактические плацдармы на реке Оскол. Нечто подобное происходит и на главном плацдарме, в районе поселков Двуречная и Новомлинск. Враг пытается атаковать вдоль реки, на север, а также в направлении населенного пункта Кондрашовка, ведя ожесточенные бои за Двуречную и Западное.

Но из-за того, что действовать ему на плацдармах приходится исключительно пехотой, все эти попытки пока что выливаются в малоэффективные лобовые атаки и штурмы с большими потерями.

Понятно, что 69-я МСД не сможет атаковать бесконечно долго на направлениях, расходящихся. Ведь в таком случае штурмовые подразделения, которые действуют за рекой, имеют неприятную тенденцию к исчерпанию. Особенно, если их постоянно непрерывно гнать вперед.

Скорее всего, российское командование в ближайшее время постарается сконцентрировать свои усилия за рекой на 1 – 2 ключевых для него направлениях. Вероятно, одно из них будет вдоль реки.

К югу от города 1-я танковая армия противника также продолжает попытки расширить горловину своего прорыва к реке. Она пробует наступать вдоль восточного берега, пытаясь захватить Колесниковку и Загрызово. Безрезультатно.

Далее на юг ряд подразделений 4-й танковой дивизии при активной поддержке 27-й ОМСБр пытается продвигаться на достаточно широком фронте в направлении Борова. Периодически оккупанты осуществляют атаки с рубежа Лозовая – Першотравневое. Пока – с тем же результатом, что и в полосе 2-й МСД.

Что касается Купянского направления, стоит отметить две особенности.

1. 6-я ЗВА и 1-я ТА противника явно действуют на своих смежных флангах, в соответствии с каким-то вероятным планом проведения "Купянской наступательной операции", который, вероятно, предусматривает их тесное взаимодействие. Вместе с тем сейчас 1-я ТА все же сосредотачивает свои основные усилия в южном секторе своей полосы (т.е. в направлении Боровой).

Скорее всего, это связано с тем, что еще не наступил подходящий момент для ее полной синхронизации с действиями 6-й ЗВА по захвату Купянска.

2. Более того, ближайшее время внимание командования группировки войск "Запад", в состав которого входит 1-я ТА, вероятно, сконцентрируется на Лиманском направлении, где оккупантам удалось достичь ощутимых тактических успехов. Соответственно, пополнение и резервы, которые поступают в распоряжение УВ "Запад", возможно, будут направлены в первую очередь именно туда. Это актуально, если россияне готовят какую-то наступательную операцию в рамках весенне-летней кампании 2025 года против Славянско – Краматорской агломерации (последняя крупная агломерация Донбасса, которая остается под контролем Украины).

Успех оккупантов на Лиманском направлении

На Лиманском направлении успех противника, достигнутый им в течение последней недели, хоть и не выходит за пределы определения "тактический", вполне можно считать весьма значительным.

20-я ЗВА противника за этот период сумела не только объединить плацдармы обеих дивизий на реке Черный Жеребец, но и достичь значительного продвижения на направлениях:

Ивановка – Новое,

Ивановка – Зеленая Долина.

За 10 суток врагу (144-я МСД) удалось вклиниться в оборону ВСУ на этих направлениях более чем на 7 километров в сторону Новое, дойдя до окрестностей села Екатериновка и продвинувшись на 4 километра до села Зеленая Долина. Однако попытки противника сделать то же самое в полосе наступления 3-й МСД, в направлении Грековки, пока не увенчались подобным результатом.

Судя по всему, такой успех врага стал возможным благодаря нескольким факторам.

Первый. Командование 144-й МСД противника после нескольких акцентированных, но неудачных попыток продвинуться по наиболее логичному в оперативно-тактическом смысле направлению Ивановка – Колодязи изменило направление приложения основных своих усилий, сместив их на север. Очевидно, это было несколько неожиданно для украинского командования.

Второй. Проблемным представляется и состояние боеспособности частей и соединений ВСУ, которые сейчас обороняются на Лиманском направлении. Я уже видел сообщения в открытых источниках о том, что они "опытные и мотивированные, но давно не получали подкреплений" и в связи с этим "испытывают значительную нехватку в своем боевом составе". Вполне возможно, что вследствие этого противнику удалось создать значительное преимущество в силах и средствах на этих направлениях.

Как по мне, на Лиманском направлении командование противника временно отказалось от наступления на сам Лиман и решило вместо этого временно способствовать продвижению 3-й МСД именно силами соседней 144-й МСД.

Это выглядит еще более вероятным, если учесть тот факт, что на противоположном берегу Черного Жеребца активизировались и штурмовые подразделения 25-й ЗВА россиян, которые атаковали в направлении Терны – Ямполовка и также пытались атаковать Ямполовку с юго-востока, стремясь перерезать дорогу между ней и Торским. В этих атаках уже участвуют подразделения 31-го и 37-го мотострелковых полков из состава 67-й МСД 25-й ЗВА.

В случае, если врагу удастся занять рубеж Ямполовка – Торское, это очень резко и очень ощутимо усложнит для украинских войск оборону района Серебрянского лесничества.

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Планы оккупантов на Торецкое направление

На Торецком направлении передовые подразделения из состава 150-й мотострелковой дивизии 8-й ЗВА атаковали к югу от города на таких направлениях:

Новоселовка – Александрополь,

Нью-Йорк – Пантелеймоновка.

Очевидно, им удалось занять село Пантелеймоновка, а также "зацепиться" за Александрополь. За четыре дня наступательных боев врагу удалось вклиниться в оборону ВСУ на этих направлениях на 2 километра.

Смысл этих действий понятен. Перед началом вполне вероятного наступления россиян на Константиновку с юго-востока и юго-запада они стремятся "отрезать" выступ, который остается под контролем ВСУ в районе Старая Николаевка – Сухая Балка – Александрополь – Калиново.

Проблема для противника заключается лишь в том, что для этого ему нужно будет ввести в бой дополнительные части и подразделения из состава 150-й МСД 8-й ЗВА, которые в первую очередь предназначались для прорыва на Константиновку.

Но, если противнику совсем не удастся отрезать этот "выступ" до начала этой операции, то вполне возможно, что ему придется пересмотреть весь план прорыва к Константиновке. Особенно с точки зрения объема сил, привлеченных к этому делу.

Ситуация на других направлениях фронта

В завершение немного информации о ситуации на других направлениях.

На Новопавловском направлении россияне продолжают активно атаковать в направлениях Надиевка – Котляровка, а также Серебряное – Троицкое. Они пытаются обойти позиции передовых подразделений ВСУ в районе хутора Преображенка, с юга и севера. Судя по всему, врагу удалось частично вытеснить с них украинские подразделения, хотя значительного прогресса на самих этих направлениях пока что достичь не удалось.

На юге штурмовым подразделениям 110-й и 114-й ОМСБр из состава 51-й ЗВА россиян удалось прорваться с востока к селу Разлив, к югу от Константинополя, и закрепиться там. Это очень существенно усложняет оборону для ВСУ в самом Константинополе.

Очевидно, не сумев достичь успеха к северу от реки Волчья, в районе Андреевки, вражеское командование сместило основные свои усилия на юг от нее. В связи с этим вполне возможно, что в ближайшее время вражеское командование начнет серию атакующих/штурмовых действий в направлении Раздольное – Отрадное или Раздольное – Багатир, с привлечением 57-й ОМСБр из состава 5-й ЗВА.

На Великомихайловском направлении передовые части 127-й МСД россиян, из состава его 5-й ЗВА, а также части 36-й ЗВА продолжают интенсивные попытки прорыва на север вдоль реки Мокрые Ялы, в районе села Комар.

Пока противнику не удалось полностью занять фланговый район – Шевченко – Бурлацкое – Привольное – Свободное Поле. Однако интенсивно атакуя на север россиянам, вероятно, удалось подойти с востока к селу Веселое. Хотя его атаки со стороны Бурлацкого на том же направлении, вероятно, были неудачными.

Противник на этом направлении, очевидно, пытается поддерживать высокую интенсивность своих атакующих/штурмовых действий, однако особого результата достичь не удается. Они продолжают быть минимальными, а порой – нулевыми.