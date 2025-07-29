Оккупанты продвинулись на Донетчине: обновленная карта DeepState
- Российские войска продвинулись вблизи 2 сел в Донецкой области.
- Аналитики обновили карту боевых действий в ночь на 29 июля.
Российские захватчики имели определенные успехи в Донецкой области. В частности, продвинулись вблизи 2 сел в Волновахском и Краматорском районах.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
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Карта DeepState 29 июля: где продвинулся враг?
Аналитики обновили свою карту боевых действий в ночь на 29 июля.
Враг продвинулся возле Полтавки и в Воскресенке,
– отметили в DeepState.
Заметим, что Полтавка – село Ильиновской общины Краматорского района Донецкой области. Расстояние до Краматорска составляет более 50 километров.
Оккупанты продвинулись возле Полтавки: смотрите на карте
Воскресенка – это село Комарской сельской громады Волновахского района Донецкой области. Оно расположено на расстоянии около 29 километров до поселка Великая Новоселка.
Продвижение врага возле Воскресенки: смотрите на карте
Также аналитики уточнили район западнее Поддубного. Это село также входит в Комарскую сельскую общину Волновахского района. На расстоянии около 29 километров до Великой Новоселки.
Какая ситуация возле Поддубного: смотрите на карте