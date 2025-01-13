Россия продвинулась в Часовом Яру и Торецке, – DeepState

Россия продолжает атаковать на восточных направлениях фронта. Кроме этого, врагу, к сожалению, удается продвигаться.

По состоянию на 13 января 2024 года России удалось продвинуться вблизи целого ряда населенных пунктов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Продвижение в Часовом Яру и Торецке

Ситуация на фронте остается непростой. Враг продвинулся в Часовом Яру и Торецке. Ситуация в этих городах уже длительное время является сложной. Кроме этого, боевые действия там имеют высокую интенсивность и динамичность.

Ситуация в Часовом Яру: смотрите карту

Россия продвинулась в Торецке: смотрите карту

Кроме этого, известно также о других продвижениях врага. В частности, Россия продвинулась в Янтарном и Нововасильевке.

Продвижение у Янтарного: смотрите карту

Также зафиксировано продвижение врага у таких населенных пунктов как Елизаветовка, Зеленое, Зверево и Котлино.

Ситуация возле Елизаветовки: смотрите карту