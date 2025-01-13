Станом на 13 січня 2024 року Росії вдалося просунутись поблизу цілої низки населених пунктів. Про це пише 24 Канал із посиланням на DeepState.

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Просування в Часовому Яру та Торецьку

Ситуація на фронті залишається непростою. Ворог просунувся в Часовому Яру та Торецьку. Ситуація в цих містах вже тривалий час є складною. Крім цього, бойові дії там мають високу інтенсивність і динамічність.

Ситуація в Часовому Яру: дивіться карту

Росія просунулась в Торецьку: дивіться карту

Крім цього, відомо також про інші просування ворога. Зокрема, Росія просунулась у Янтарному та Нововасилівці.

Просування біля Янтарного: дивіться карту

Також зафіксовано просування ворога біля таких населених пунктів як Єлизаветівка, Зелене, Звірове та Котлине.

Ситуація біля Єлизаветівки: дивіться карту