Россияне прогнали "мэра"-гауляйтера из Энергодара: кого могут назначить на его место

Гауляйтера Александр Волга, руководившего временно оккупированным Энергодаром, отстранили от власти. На место "мэра" россияне уже нашли нового человека

Скорее всего, причиной являются финансовые потоки. Об этом 24 каналу сказал корреспондент из Запорожья.

Удирают, как крысы с корабля: коллаборанты массово покидают Запорожскую область

Кто такой Александр Волга

Александр Молоков – бывший уголовник из Алушты. Чиновник сперва разворовал 60 миллионов рублей на строительстве, впоследствии отсидел 4 года, а позже – вернулся в Энергодар под псевдонимом Волга, чтобы "рулить" финансовыми потоками. Наверное, он что-то не поделил с другими или слишком много на себя взял. По словам корреспондента, главный гауляйтер Балицкий запретил Волге находиться на территории оккупированного Запорожья.

Неизвестно, где он сейчас, но, возможно, в Крыму. Оттуда Волга говорит, что если "родина" отправит его на высшие должности – обязательно пойдет,

– говорит корреспондент.

Есть неподтвержденная информация, что вместо него назначили нового человека. Предварительно это депутат Энергодарского городского совета, которая успела побывать чуть ли не во всех партиях: "Батькивщина", "Партия регионов", "Партии защитников отечества" и "Слуга народа".

"Различные источники пишут, что эта женщина пенсионного возраста пошла руководить Энергодаром. Что ж, бывает, как говорится", – подытожил корреспондент из Запорожья.

Россия лупит по Запорожской атомной станции / Обстрелы повлияют на радиационную обстановку: смотрите видео