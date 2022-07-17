россия проплатила антиукраинские митинги в Израиле, – посольство

По всему миру проходят акции, цель которых громко заявить, что россия – это страна-террорист. Оккупанты могут только приобрести себе поддержку на несколько часов.

Пока весь мир высказывает свое мнение по поводу россиян, оккупанты решили ответить своими "акциями". Как и всегда, им удалось только опозориться.

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Проплаченные россиянами митинги в Израиле

В Хайфе, Нетании и перед посольством Украины в Израиле прошли антиукраинские акции. В то же время была замечена пропагандистская атака россиян в социальных сетях.

Как сообщило посольство Украины в Израиле, эти акции были профинансированы российским правительством. Соответственно, ни о какой поддержке российских оккупантов в Израиле речь не идет, а провокация оккупантов не имела значительного эффекта.

Война россии с Украиной: последние события

Несмотря на громкие заявления российских оккупантов о полном контроле над Луганской областью, активные бои продолжаются. Наступление врага не просто захлебнулось – потери россиян начали быстро расти. ВСУ удалось уничтожить вражеский командный центр и склады с боеприпасами, поэтому россиянам вряд ли удастся выйти на границы области в ближайшей перспективе.

российские пропагандисты сняли очередной фейк об "украинских биолабораториях". Местом очередного позора оккупантов стали мощи фармкомпании, которую знает вся Европа.

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