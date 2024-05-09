Блокирование россиян в Красногоровке: в ОСГВ "Хортица" сказали подробности о ситуации в городе
Нескольким штурмовым группам российских захватчиков удалось прорваться на огнеупорный завод в городе Красногоровка в Донецкой области. Оккупантов успешно заблокировали наши военные и уничтожили часть из них.
Об этом в эфире национального марафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", подполковник Назар Волошин. Кроме того, Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Красногоровки, передает 24 Канал.
К теме Оккупант размахивал триколором с завода в Красногоровке: в ВСУ говорят, что враг рано радовался
ВСУ уничтожили часть групп врага, которая была в Красногоровке
По данным Волошина, в районе Красногоровки за последние сутки произошло 11 штурмов, 2 встречных боя и около 120 сбросов с вражеских дронов. В частности, противник не оставляет попыток штурмовать город Красногоровка небольшими штурмовыми группами.
"Время от времени отдельные группы пытаются заходить в восточные окрестности Красногоровки на бронетехнике. Но чаще всего идут пешие или маломобильные группы на мотоциклах", – объяснил подполковник.
Спикер также отметил, что наши защитники огнем артиллерии и минометов уничтожают все попытки врага именно зайти в сам город Красногоровка. Кроме того, часть тех групп, которые прорвались к огнеупорному заводу в Красногоровке, украинским воинам удалось ликвидировать.
А те, кто остался, находятся в сложном положении. Поскольку практически они лишены снабжения боекомплектом и поддержки бронетехники. Сейчас там продолжаются бои,
– отметил Волошин.
Подполковник также рассказал, что ситуация в Красногоровке находится под контролем подразделений ВСУ. За сутки в этом районе было уничтожено около 10 российских воинов, 1 БМП, 1 танк и до 50 российских оккупантов, которые стали "трехсотыми".
Группы оккупантов прорвались в завод в Красногоровке
- Российские пропагандисты 26 апреля заявили о якобы захвате огнеупорного завода в Красногоровке Донецкой области. Для подтверждения "правдивости" своих слов противник опубликовал видео, на котором один из оккупантов размахивает "триколором" из здания завода.
- В ОСГВ "Хортица" сообщили, что россияне действительно пытались спрятаться в здании предприятия. Впрочем, защитники заставили их об этом пожалеть, а самого "героя" с российским флагом уже ликвидировали.
- Подполковник Назар Волошин также 8 мая рассказал, что подразделения Сил обороны заблокировали штурмовые группы российской оккупационной армии в Красногоровке. Кроме того, украинские бойцы полностью держат под огневым контролем и Красногоровку и окрестности населенного пункта.