Блокирование россиян в Красногоровке: в ОСГВ "Хортица" сказали подробности о ситуации в городе

Нескольким штурмовым группам российских захватчиков удалось прорваться на огнеупорный завод в городе Красногоровка в Донецкой области. Оккупантов успешно заблокировали наши военные и уничтожили часть из них.

Об этом в эфире национального марафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", подполковник Назар Волошин. Кроме того, Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Красногоровки, передает 24 Канал.

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ВСУ уничтожили часть групп врага, которая была в Красногоровке

По данным Волошина, в районе Красногоровки за последние сутки произошло 11 штурмов, 2 встречных боя и около 120 сбросов с вражеских дронов. В частности, противник не оставляет попыток штурмовать город Красногоровка небольшими штурмовыми группами.

"Время от времени отдельные группы пытаются заходить в восточные окрестности Красногоровки на бронетехнике. Но чаще всего идут пешие или маломобильные группы на мотоциклах", – объяснил подполковник.

Спикер также отметил, что наши защитники огнем артиллерии и минометов уничтожают все попытки врага именно зайти в сам город Красногоровка. Кроме того, часть тех групп, которые прорвались к огнеупорному заводу в Красногоровке, украинским воинам удалось ликвидировать.

А те, кто остался, находятся в сложном положении. Поскольку практически они лишены снабжения боекомплектом и поддержки бронетехники. Сейчас там продолжаются бои,

– отметил Волошин.

Подполковник также рассказал, что ситуация в Красногоровке находится под контролем подразделений ВСУ. За сутки в этом районе было уничтожено около 10 российских воинов, 1 БМП, 1 танк и до 50 российских оккупантов, которые стали "трехсотыми".

Группы оккупантов прорвались в завод в Красногоровке