Россияне пытались прорваться танками и МТЛБ в центр Волчанска, но понесли потери и отошли

В Волчанске российские войска предприняли попытку прорыва в центральную часть города с применением танков и МТЛБ. Однако оккупанты понесли потери и отошли.

Российские войска не оставляют попыток вытеснить украинских военных с занимаемых позиций. Подробно о ситуации в Харьковской области рассказали в оперативно-тактической группировке "Харьков".

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Военные рассказали о ситуации на Харьковщине

В общем, по словам военных, на Харьковском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. С начала этих суток длится 2 боевых столкновения в районе Волчанска.

В Волчанске в рамках подготовки к штурмовым действиям противник предпринял попытку доставки личного состава в центральную часть города с применением 2-х танков и 2-х МТЛБ, понес потери и отошел,

– сообщили в ОТУ "Харьков".

В районе населённого пункта Глубокое оккупанты пытались осуществить перегруппировку, но в результате действий Сил обороны понесли потери и планируют эвакуационные мероприятия.

Вблизи Лукьянцев подразделения 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса провели пополнение БК минометных расчетов. В районе Старицы и Огурцового российские войска осуществляют меры логистического обеспечения, инженерного оборудования позиции. Также враг активизировал ведение воздушной разведки.

В районе населённого пункта Тихое противник продолжает производить замену 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады на 136-ю отдельную мотострелковую бригаду 58-й армии.

К слову, раньше военные рассказывали, что в Волчанске на заводе уже месяц заблокировано вражеское подразделение.