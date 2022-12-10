В Луганской области оккупанты вместо каникул решили организовать ученикам курс молодого бойца, – ОВА

Оккупанты продолжают издеваться над местным населением на временно оккупированных территориях Украины. Враг добрался и до детей.

Оккупанты терпят в Украине колоссальные потери. Чтобы пополнять фронт, захватчики ищут "пушечное мясо" даже среди детей.

Важно Не только из-за ВСУ: россияне несут большие потери в результате "дружественного огня", – Генштаб

О школьниках упомянули на временно оккупированной Луганской области.

Предложили вместо каникул для учащихся 8-х и 10-х классов организовать "курс молодого бойца",

– говорится в сообщении.

Новости о ситуации на фронте от Луганской ОВА

Отразили атаки от Площанки, Невского и Белогоровки.

Враг открывал огонь на Купянском направлении. Оккупанты били из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Новоселовского и Стельмаховки. Кроме того, захватчики пытались улучшить свое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях.

Тем временем, украинские защитники и защитницы за прошедшие сутки поразили 4 пункта управления и 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Кадыров похищает луганских детей

Сергей Гайдай рассказал жуткие детали о ситуации в Луганской области. Украинских детей похищают и везут в Чечню. Рамзан Кадыров гордится, что у него – "молодое поколение украинцев, которое он лично подготовит". В то же время все его планы разрушатся как карточный дом. Украина вернет всех своих детей и взрослых.