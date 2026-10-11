Россияне повторно атаковали город Самар: возник пожар на складах
Днем 11 октября Россия нанесла удар по Днепропетровской области. Вражеские беспилотники совершили атаку на город Самар.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Детали обстрелов
Российские войска в воскресенье нанесли дроновый удар по Самару. В результате атаки в городе произошел пожар. Ганжа уточнил, что горит сельхозтехника.
На фото ОВА виден столб дыма, поднимающийся в небо после обстрела.
Информация о пострадавших уточняется, добавил Ганжа.
Впоследствии враг снова ударил по той же локации. В результате повторной атаки горят склады с сельхозтехникой.
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Напомним, ночью российские дроны снова атаковали Киевщину. В Бучанском районе в результате удара вспыхнули складские помещения одного из предприятий. Предварительно было известно, что обошлось без пострадавших.
Также враг бил по Днепру. Там ударный БпЛА попал в жилую девятиэтажку. В результате удара там произошла утечка газа, а здание отключили от всех коммуникаций. Пострадали четыре человека, в том числе двое детей.