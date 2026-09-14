Враг нанес удар по Павлограду: вспыхнул пожар, есть погибший и раненые

14 сентября в середине дня российские войска обстреляли Павлоград в Днепропетровской области. Обстрел, к сожалению, унес жизнь одного человека.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа.

Что известно об обстреле Павлограда?

Об ударе Ганжа сообщил около 2 часов дня. Отметим, что Воздушные силы незадолго до этого предупреждали об угрозе БПЛА в Днепропетровской области.

Известно, что вражеский удар привел к возгоранию автомобилей. На место оперативно прибыли все экстренные службы.

К сожалению, один человек погиб в результате атаки, еще пятеро получили ранения. "Пострадавшие сейчас в больнице, один – в тяжелом состоянии. Медики оказывают помощь", – написал глава ОВА.

Обратите внимание! Атака на Украину продолжается почти непрерывно. О передвижении беспилотников можно узнать по ссылке.

Каковы были последствия удара по ТЦ в Павлограде?

10 сентября россияне нанесли удар по городу днем, около 16:25. По данным местных властей, в результате атаки загорелось здание. В сети сообщали, что "Шахед" попал в районе ТЦ "Гулливер". Впоследствии глава МВД Иван Выговский подтвердил, что удар пришелся на ТРЦ в центре Павлограда.

В результате обстрела погибли пять человек, еще как минимум 67 получили ранения. Среди пострадавших – восемь детей. Также известно о ранении военного медика 412-й отдельной бригады беспилотных систем Nemesis Елены Рыж. Военнослужащая получила ожоги по всему телу.