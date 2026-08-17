Россияне атаковали Одесщину: в результате атаки полностью уничтожена крыша дома

В понедельник, 17 августа, Россия вновь осуществила атаку на гражданскую инфраструктуру. Враг нанес удар по жилому дому в Одесской области.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Что известно об атаке?

В результате российской атаки днем ​​17 августа несколько зданий получили серьезные разрушения. В одном частном доме полностью разрушена крыша, загорелся пожар. Кроме того, взрывная волна зацепила и соседние дома, нанеся им повреждения.

Кипер заявил, что информация о пострадавших уточняется.

На месте происшествия уже работают все необходимые службы. Они устраняют последствия атаки.

Также в понедельник, 17 августа, российские беспилотники массированно атаковали шахту в Днепропетровской области. В результате вражеского удара погиб работник ДТЭК. Также известно о пострадавшем и существенных повреждениях инфраструктуры.