Об этом сообщили в Житомирской областной государственной администрации.

Каковы последствия атаки на вокзал в Овруцкой общине?

В результате удара пострадал один человек. Медики оперативно доставили его в больницу, где пострадавшему оказывают необходимую помощь.

На месте попадания вспыхнул пожар.

По информации ОГА, по состоянию на 17:00 подразделения ГСЧС полностью ликвидировали возгорание.

Спасатели, медики и другие профильные службы оперативно работали на месте атаки. В областной администрации поблагодарили их за быстрое реагирование.