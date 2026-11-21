Вспыхнул пожар, есть раненый: Россия нанесла удар по вокзалу в Житомирской области
21 ноября российские войска нанесли удар на железнодорожную инфраструктуру Житомирской области. Под атакой оказался вокзал в Овруцкой общине.
Об этом сообщили в Житомирской областной государственной администрации.
Каковы последствия атаки на вокзал в Овруцкой общине?
В результате удара пострадал один человек. Медики оперативно доставили его в больницу, где пострадавшему оказывают необходимую помощь.
На месте попадания вспыхнул пожар.
По информации ОГА, по состоянию на 17:00 подразделения ГСЧС полностью ликвидировали возгорание.
Спасатели, медики и другие профильные службы оперативно работали на месте атаки. В областной администрации поблагодарили их за быстрое реагирование.
Напомним, ранее мы писали, что в этот же день оккупанты нанесли удар по железнодорожному вокзалу в городе Кролевец в Сумской области. Тогда вражеский дрон поразил тепловоз, травмы получили трое гражданских лиц.