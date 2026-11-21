Залізничний вокзал в Овруцькій громаді після російської атаки / Фото Getty Images (ілюстративне)
Російські війська 21 листопада завдали удару по залізничній інфраструктурі Житомирської області. Під атакою опинився вокзал в Овруцькій громаді.
Про це повідомили в Житомирській ОВА.
Які наслідки атаки на вокзал в Овруцькій громаді?
Внаслідок удару постраждала одна людина. Медики оперативно доправили її до лікарні, де потерпілому надають необхідну допомогу.
На місці влучання спалахнула пожежа.
За інформацією ОВА, станом на 17:00 підрозділи ДСНС повністю ліквідували загоряння.
Рятувальники, медики та інші профільні служби оперативно працювали на місці атаки. В обласній адміністрації подякували їм за швидке реагування.
Нагадаємо, раніше ми писали, що цього ж дня окупанти вдарили по залізничному вокзалу у місті Кролевець на Сумщині. Тоді ворожий дрон поцілив у тепловоз, травм зазнали троє цивільних.
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