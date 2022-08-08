Оккупанты провели воздушную разведку приграничных с беларусью районов

На Волынском, Полесском и Северском направлении ситуация не изменилась. Однако враги пытаются больше узнать о позициях обороны украинцев.

Об этом 8 августа рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины . Отметили, что оккупанты из артиллерии ударили по населенным пунктам Гремяч и Сеньковка Черниговской области и Суходол, Мануховка, Новые Вырки и Павловка Сумской области.

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"Враг провел воздушную разведку пограничных районов беспилотными летательными аппаратами", - отметили в Генштабе.

Увеличение сил обороны

На приграничных территориях из Украины в Беларуси усиливают систему противовоздушной обороны. Об этом военные сообщали утром 8 августа.

Как россия использует Беларусь

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассказал, что россияне воспринимают Беларусь как территорию для восстановления сил. оккупанты лечат там раненых и ремонтируют технику.

Ступак отметил, что захватчики не хотят везти военных с травмами и увечьями в Россию.

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Ситуация на пограничных

В случае наступления врагов с территории Беларуси на Волыни и Ровенской области подготовили план эвакуации с приграничных территорий. План создали местные власти. Пока не разглашают деталей.

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