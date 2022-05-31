Россияне проводят активные боевые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Продолжаются 97 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. Ожесточенные бои не утихают на Востоке нашей страны.
В частности, российские кафиры проводят активные боевые действия на Бахмутском и Северодонецком направлениях. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины по состоянию на 18.00 31 мая.
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Ожесточенное сражение за Северодонецк и попытки врага окружить наши войска на Донбассе
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на Донецком направлении российские кафиры продолжают применять артиллерию и минометы и проводят активные штурмовые действия в направлении населенных пунктов Северодонецк и Бахмут . Бои на этом отрезке фронта продолжаются до сих пор.
Враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить действующие на указанном направлении подразделения Сил обороны.
– объяснили в Генштабе.
К слову, в сообщении также говорится, что враг на данный момент осуществляет подготовку к наступлению в направлениях населенных пунктов Северск и Райгородок , тоже расположенных в Донецкой области.