Россияне проводят активные боевые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях

Продолжаются 97 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. Ожесточенные бои не утихают на Востоке нашей страны.

В частности, российские кафиры проводят активные боевые действия на Бахмутском и Северодонецком направлениях. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины по состоянию на 18.00 31 мая.

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Ожесточенное сражение за Северодонецк и попытки врага окружить наши войска на Донбассе

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на Донецком направлении российские кафиры продолжают применять артиллерию и минометы и проводят активные штурмовые действия в направлении населенных пунктов Северодонецк и Бахмут . Бои на этом отрезке фронта продолжаются до сих пор.

Враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить действующие на указанном направлении подразделения Сил обороны.

– объяснили в Генштабе.

К слову, в сообщении также говорится, что враг на данный момент осуществляет подготовку к наступлению в направлениях населенных пунктов Северск и Райгородок , тоже расположенных в Донецкой области.