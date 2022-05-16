Россияне проводят "фильтрацию" в каждом оккупированном городе, – Денисова

Рашисты "отмечаются" зверствами против мирного населения и нарушением всех прав человека. На временно оккупированных территориях россияне производят "фильтрацию", во время которой уничтожают украинцев.

Российские оккупанты не соблюдают ни правила войны, ни никаких международных законов. Они считают, что могут издеваться над мирным населением, убивать украинцев и избежать ответственности за свои преступления.

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Преступления россиян против мирного населения

Как сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, россияне проводят процедуру "фильтрации" в каждом населенном пункте, который им удается временно оккупировать.

"Фильтрацию" уже прошли более 37 тысяч украинцев, также через нее вынуждены проходить наши граждане, которых рашисты принудительно депортируют в Россию.

В случаях, когда российские оккупанты определяют украинцев как "идеологически опасных" или "неблагонадежных", то их заставляют проходить процедуру "фильтрации" каждые 3 дня.

Известно, что во время "фильтрации" российские оккупанты допрашивают мирных украинцев, проводят тщательные осмотры, содержат в бесчеловечных условиях и пытают. Также известны случаи, когда не прошедшие "фильтрации" исчезали без вести.

Российские оккупанты совершают геноцид украинского народа. Международное право и обычаи войны запрещают какие-либо принудительные действия в отношении мирного населения.

Центр для украинцев в Австрии

Также Людмила Денисова рассказала о визите в Гуманитарный центр прибытия для украинцев и центр регистрации украинских граждан в Вене. Около 90 украинцев получают от волонтеров и работников Центра необходимую поддержку и помощь.

Она подчеркнула, что для получения временного убежища в Австрии нужно сначала зарегистрироваться в полиции. Для права на проживание, получение удостоверения личности ("голубой карты") и финансовой помощи нужно попасть в ACV – Центр сбора данных и консультаций.

Оккупированные территории: последние события

В Мариуполе очень тяжелая гуманитарная ситуация. Враг не пропускает помощь от Украины, местное население начало голодать. Из-за ослабления иммунитета людей и отсутствия медицинской помощи в городе резко возросла смертность. Также в Мариуполь начали завозить россиян, которых враг хочет поселить на место украинцев.

У врага очень тяжелая кадровая ситуация в армии в результате огромных потерь. В Луганской области россияне мобилизуют всех мужчин и отправляют их на войну против Украины, не предоставляя даже элементарное снаряжение.

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