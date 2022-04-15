Россияне проводят эксгумацию тел жителей Мариуполя, которых похоронили во дворах

Россия пытается уничтожить доказательства военных преступлений, которые совершила в Мариуполе. Российские оккупанты начали эксгумацию тел жителей Мариуполя, которых похоронили во дворах.

Российские оккупанты запрещают захоронение убитых ими же людей

О "зачистке" рассказывают мариупольцы, которые до сих пор остаются в блокадном городе. Они сообщают, что российские войска начали процесс эксгумации тел, которые до того были похоронены во дворах жилых домов.

Это важно В Мариуполе, предварительно, погибли от 20 до 22 тысяч человек, – глава Донецкой ОВА

Куда оккупанты направляют тела погибших людей – не известно. Как сообщил Мариупольский горсовет, россияне запрещают захоронение убитых ими же людей и ставят своих надзирателей.

В каждом дворе поставили своего надзирателя, который не дает возможности мариупольцам придать земле своих умерших родных или знакомых. Зачем проводится эксгумация и куда потом будут направлены тела неизвестно,

– говорится в сообщении.

Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что украинская разведка зафиксировала в Мариуполе 13 мобильных крематориев. В мэрии Мариуполя предполагают, что россияне хотят замести следы военных преступлений.

Стоит внимания Умышленные убийства и обстрел роддома: ОБСЕ подтвердила военные преступления России в Мариуполе

Известно, что российские войска почти завершили зачистку от тел:

в Левобережном районе,

в районах частной застройки "Парковый" и "Новоселовка",

на центральных улицах.

К теме – Оккупанты заметают следы зверских преступлений в Мариуполе: заработали мобильные крематории: смотрите видео