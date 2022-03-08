Россияне проводят наступательную операцию на Северском направлении, – Генштаб ВСУ

Российские захватчики не оставляют попыток продвинуться на Северском направлении. Враг хочет заблокировать Чернигов и подготовиться к наступлению на Сумы.

Соответствующую информацию опубликовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в полночь 8 марта.

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На Северском направлении противник проводит наступательную операцию с целью блокирования Чернигова и подготовки к наступлению на Сумы,

– говорится в сообщении.

Захватчики используют силы подразделений из состава 2, 41 общевойсковых армий ВС России и 90 танковой дивизии Центрального военного округа.

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