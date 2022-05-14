Россияне проводят штурмовые действия на Донбассе: имеют частичный успех в районе Авдеевки

Российские военные предпринимают штурмовые действия вдоль линии столкновения на Донбассе. Войска агрессора имеют частичный успех в районе Авдеевки.

Россияне совершают штурм при поддержке авиации и артиллерии

Соответствующую информацию вечером 14 мая сообщили в пресс-службе Генштаба Вооруженных Сил Украины. Сообщается, что россияне совершают штурм при поддержке авиации и артиллерии.

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Враг производит штурмовые действия вдоль линии столкновения при поддержке авиации и артиллерии. Имеет частичный успех в районе Авдеевки,

– говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Оккупанты готовят наступление в направлении Северодонецка, Соледара и Бахмута

В Генштабе ВСУ также сообщили, что на Донецком направлении группировка оккупантов сосредотачивает основные усилия на подготовке к наступательным действиям в направлениях населенных пунктов Северодонецк, Соледар и Бахмут.

Войска агрессора осуществляют пополнение запасов и перегруппировку подразделений. На указанном направлении перемещено до двух батальонных тактических группы.

Какая ситуация на Донбассе: последние новости

Российские военные не отказались от своих целей захватить Донбасс и выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Поэтому тяжелые бои на Донбассе продолжаются ежедневно.

13 мая украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 10 атак врага. Нашим воинам удалось уничтожить кучу вражеской техники.

В Генштабе ВСУ 13 мая информировали, что российские оккупанты на Славянском направлении сосредоточили свои основные усилия на наступлении вблизи населенного пункта Богородичное, однако не имели успеха

Вражеская артиллерия обстреливала территории в районах населенных пунктов Новая Дмитровка и Краснополье. Кроме того, враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Долина и Адамовка. Также вражеские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины продолжаются в Донецком и Таврическом направлениях.

В течение 13 мая российские захватчики обстреляли 14 населенных пунктов Донецкой области. В результате атаки разрушен 61 гражданский объект. Двое суток вооруженные силы России обстреливали коксохим в Авдеевке.

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