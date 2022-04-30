Россияне пугают возможным взрывом своих вагонов в Польше, остановленных санкциями

Дочерняя компания российского предприятия Novatek заявила о возможном взрыве своих вагонов, находящихся сейчас на территории Польши.

Известно, что в 500 железнодорожных вагонах наполнены сжиженным нефтяным газом. Именно они, как пугают в компании, могут взорваться.

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В компании подчеркнули, что взрыв может произойти из-за физико-химических свойств в случае:

более длительной стоянки этих вагонов на путях,

повышение наружной температуры.

В Novatek попросили принять меры для того, чтобы доставить эти вагоны с газом на грузовые терминалы.

Как вагоны оказались в Польше

Вагоны остановили в результате наложенных Польшей санкций. Варшава одобрила свой первый санкционный список, в который вошел российский "Газпром", ряд российских и белорусских олигархов – всего 50 юридических и физических лиц.

Целью санкций является ограничение возможностей финансирования войны в Украине субъектами хозяйствования, действующими на территории Польши. Закон о санкциях распространяется на олигархов, ведущих бизнес в Польше.

Новые санкции Польши против России

Министерство внутренних дел Польши на днях объявило о введении новых санкций против России и Белоруссии. Они будут касаться 35 компаний двух стран и 15 российских олигархов, приближенных к Путину. Ограничения будут действовать для компаний "Газпром", Novatek, "Лаборатория Касперского". Также для олигархов Олега Дерипаски, Михаила Фридмана, Виктора Вексельберга и других.

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