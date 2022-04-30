Відомо, що 500 залізничних вагонах наповнені зрідженим нафтовим газом. Саме вони, як лякають у компанії, можуть вибухнути.

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У компанії наголосили, що вибух може статися через фізико-хімічні властивості у разі:

більш тривалої стоянки цих вагонів на коліях,

підвищення зовнішньої температури.

У Novatek попросили вжити заходів для того, щоб доставити ці вагони з газом на вантажні термінали.

Як вагони опинилися в Польщі

Вагони зупинили внаслідок накладених Польщею санкцій. Варшава схвалила свій перший санкційний список, до якого увійшов російський "Газпром", низка російських та білоруських олігархів – загалом 50 юридичних та фізичних осіб.

Метою санкцій є обмеження можливостей фінансування війни в Україні суб'єктами господарювання, які діють на території Польщі. Закон про санкції поширюється на олігархів, які ведуть бізнес у Польщі.

Нові санкції Польщі проти Росії

Міністерство внутрішніх справ Польщі днями оголосило про введення нових санкцій проти Росії та Білорусі. Вони стосуватимуться 35 компаній двох країни та 15 російських олігархів, які наближені до Путіна. Обмеження діятимуть для компаній "Газпром", Novatek, "Лабораторія Касперського". Також для олігархів Олега Дерипаски, Михайла Фрідмана, Віктора Вексельберга та інших.

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