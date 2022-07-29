Пытки пленных могут вызвать ненависть к россиянам на следующие 70 лет, – аналитик

российские военные жестоко издеваются над украинскими военнопленными и над гражданским населением. После таких ужасов не может быть и речи о примирении между украинцами и россиянами.

Такое мнение 24 каналу высказал политолог и глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. Недавно российские палачи опубликовали видео, как российский солдат издевается над украинским пленником.

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Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о военном преступлении со стороны россиян.

"Украинцы будут ненавидеть россиян"

По словам Чаленко, из-за этих преступлений у украинцев на долгие годы возникнет ненависть к оккупантам.

"Я скажу не как эксперт, а как гражданин Украины и отец 3 детей. Я вижу, как мои дети воспринимают то, что происходит. Конечно, я их ограничиваю в потоке информации", – сказал политолог.

Я могу заверить, что мои дети доживут до собственной старости с неприязнью и абсолютным неприятием русского народа. Такое отношение будет более 70 лет,

– предположил он.

Чаленко отметил, что отношения между Украиной и россией полностью разрушены.

"Примирение совершенно невозможно"

"Чем больше будут совершаться такие преступления против украинцев, такие издевательства, пытки, чем

дольше будет производиться эта так называемая "военная операция", тем более ситуация будет обостряться", – сказал политолог.

Он подчеркнул, что в нынешней ситуации примирение между странами совершенно невозможно.

Нам остается единственное – отстаивать свой суверенитет. Это наша обязанность как украинского народа,

– отметил Чаленко.

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