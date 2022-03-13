Россияне пытаются добиться чего-нибудь, чтобы отчитаться командованию, – Маляр

13 марта 2022 , 18:45
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Источник:

фейсбук Анны Маляр

Анна Маляр заявила, что российским оккупантам не удалось добиться мгновенных результатов. Поэтому они пытаются добиться чего-нибудь, чтобы отчитываться своему командованию.

Замминистра обороны Маляр заметила, что российские захватчики попытаются закрепиться на рубежах временно занятых территорий. Здесь очень важна позиция местной общины.

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Поскольку мгновенных результатов враг не достиг, сейчас они пытаются добиться чего-нибудь, чтобы отчитываться своему командованию, 
– подчеркнула Маляр.

Она отметила, что Токмак, Мелитополь, Херсон не дают врагу реализовать такие планы.

Маляр подчеркнула: вражеская армия разрушает города, деревни, гражданскую инфраструктуру. Россия пытается запугать украинцев. В то же время, украинская нация – непобедима. 

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Автор: Мар'яна Бекало