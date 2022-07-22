Обещают две выплаты: оккупанты на Запорожье начали подкуп пенсионеров перед "референдумом"

российские оккупанты не имеют абсолютно никакой поддержки на захваченных территориях. Они придумали новый способ, как имитировать ее для "референдума".

российские оккупанты в авральном режиме готовят подготовку так называемого "референдума". Они боятся контрнаступления ВСУ и понимают, что долго удерживать свои позиции не смогут, поэтому начали действовать в ускоренном режиме.

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Подкуп пенсионеров на Запорожье

На временно оккупированных территориях Запорожья враг начал выплачивать денежную помощь людям старше 60 лет. Об этом сообщают источники 24 канала в спецслужбах.

оккупанты не имеют абсолютно никакой поддержки, но крайне нуждаются в создании хотя бы ее видимости. Они надеются, что деньги заставят пенсионеров помочь им в совершении преступления. Выплату еще одной материальной помощи враг обещает произвести непосредственно перед так называемым "референдумом".

Ранее стало известно, что оккупанты на Запорожье начали платить российские пенсии фальшивыми купюрами.

Война россии с Украиной: последние события

HIMARS уже серьезно поменяли ситуацию на поле боя. Их эффективность в руках ВСУ признали даже пропагандисты россиян.

СБУ обнаружила очередные активы Медведчука и Марченко, которыми управляли из россии. Суд уже наложил на них арест.

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