Только не Путин: россияне ищут виновного в ситуации в Курске

Хочу поделиться одним наблюдением. О двух логиках.

Нелогичная логика россиян

Россияне в своих видео говорят: "Мы же поддерживали "СВО", почему же теперь война пришла к нам?".

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Рационалистическая ("оранжевая") логика, которая понимает причинно-следственные связи, мыслит так: "Мы поддерживали войну – теперь война пришла к нам. Логично? Логично.

Догматическая ("синяя") логика мыслит так: "Мы поддерживали руководство, то есть мы делали все правильно, так почему мы теперь страдаем? Кто делал все правильно, тот не должен страдать. Логично?". Логично в рамках этой логики.

Если бы носители догматической логики могли рефлексировать свои рассуждения, они бы увидели, что их логика основывается на классическом феодальном ("синем") общественном договоре: люди всегда поддерживают руководство и делают, как оно говорит, а за это руководство заботится о людях.

Отсюда один шаг к пониманию, что руководство не заботится о людях, то есть это разрыв феодального социального договора.

Царь ненастоящий. Настоящий монарх может быть жестоким и страшным, но людей любит и заботится, хотя убивает их миллионами. Типаж – Иосиф Сталин.

Но тут путинский режим играет на опережение: Владимир Путин – настоящий царь, а во всем виноваты местные бояре-наместники.

Это уже сигнал боярам-наместникам. Но это уже другая история.

Я хотел написать о двух логиках, логичные каждая внутри себя, но несовместимые. Не пытайтесь что-то объяснить на своем языке человеку с другой логикой (парадигмой). Говорите с ним на его языке.