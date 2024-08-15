Россияне пополняют небоеспособные подразделения и перемещают войска на Курщину, – Музычук

После того, как Силы обороны начали операцию в Курской области, российские подразделения перебрасывают свои подразделения из Донецкой и Луганской областей. Впрочем, враг сохраняет интенсивность боевых действий на высоком уровне.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук. Он добавил, что оккупанты на линии фронта также пытаются пополнять подразделения, которые несут потери, передает 24 Канал.

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Перебрасывают ли россияне боевые подразделения в Курскую область

Музычук отметил, что Силы обороны понимают, что после начала операции в Курской области, враг начал перебрасывать свои подразделения из Донецкой, Луганской областей, а также с Юга Украины на Курщину. Впрочем, пока, интенсивность боевых действий не снизилась, и это можно отследить в сводках Генштаба.

Бойцы различных подразделений, которые непосредственно выполняют задачи на линии фронта, рассказывают, что темпы наступления и активность штурмов не снижается. Происходит более 100, 130 и 150 боестолкновений за сутки,

– подчеркнул Музычук.

В Нацгвардии объяснили, что противник в первую очередь перебрасывает на территорию Курской области тыловые подразделения и резервы. В то же время боевые подразделения оккупантов, которые атакуют на передней линии фронта, не оставляют попыток продвинуться вглубь украинских территорий.

Кроме того, на Покровском, Торецком и Кураховском направлениях противник постоянно пытается пополнять те подразделения, которые быстро теряют боеспособность из-за больших потерь.