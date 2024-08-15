Про це в етері телемарафону розповів речник Національної гвардії України Руслан Музичук. Він додав, що окупанти на лінії фронту також намагаються поповнювати підрозділи, які зазнають втрат, передає 24 Канал.

Дивіться також Україна досягає стратегічної мети в Курській області, – Зеленський

Чи перекидають росіяни бойові підрозділи в Курську область

Музичук наголосив, що Сили оборони розуміють, що після початку операції в Курській області, ворог почав перекидати свої підрозділи з Донецької, Луганської областей, а також з Півдня України на Курщину. Втім, наразі, інтенсивність бойових дій не знизилася, й це можна відслідкувати у зведеннях Генштабу.

Бійці різних підрозділів, які безпосередньо виконують завдання на лінії фронту, розповідають, що темпи наступу та активність штурмів не знижується. Відбувається більш як 100, 130 і 150 боєзіткнень за добу,

– наголосив Музичук.

У Нацгвардії пояснили, що противник у першу чергу перекидає на територію Курської області тилові підрозділи і резерви. Водночас бойові підрозділи окупантів, які атакують на передній лінії фронту, не полишають спроб просунутися вглиб українських територій.

Окрім того, на Покровському, Торецькому та Курахівському напрямках противник постійно намагається поповнювати ті підрозділи, які швидко втрачають боєздатність через великі втрати.