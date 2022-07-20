Очередной информационный терроризм: в сети распространяют фейковую рассылку якобы от имени СБУ
Источник:Центр противодействия дезинформации
россияне продолжают попытки посеять панику среди украинцев. Для этого они активно используют соцсети, где пытаются действовать от имени украинских структур.
российские оккупанты сохраняют активность не только на линии столкновения, но и на информационном фронте. Подлый враг пытается использовать против украинцев все возможные способы ведения психологической войны.
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Новая фейковая рассылка от российских оккупантов
Центр противодействия дезинформации сообщил о том, что российские оккупанты начали распространять в соцсетях фейковые сообщения от СБУ. В них говорится, что в Украине "появляются новые правила, поэтому все звонки будут записываться, а также все мессенджеры будут мониториться".
Эта информация – выдумка россиян. Они хотят оказать психологическое давление на мирное население и дискредитировать руководство страны.
Граждан призывают быть очень бдительными и доверять только официальным источникам.
Война россии с Украиной: последние новости
- Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович сообщил о том, что ВСУ еще не начали полноценное контрнаступление. Он убежден, что если оно начнется, то сотни тысяч россиян окажутся в плену.
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